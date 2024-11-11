Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması 14-17 Kasım'da yapılacak
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 14-17 Kasım'da yapılacak.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 14-17 Kasım'da yapılacak.
Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışmanın bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek.
Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan "UCI World Gran Fondo Series" kapsamında 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmada, 98 kilometre uzun, 66 kilometre kısa, 20 kilometre zamana karşı ve 66 kilometre paracycling parkurları yer alıyor.
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