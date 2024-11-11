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        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması 14-17 Kasım'da yapılacak

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 14-17 Kasım'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:52
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        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması 14-17 Kasım'da yapılacak
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 14-17 Kasım'da yapılacak.

        Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışmanın bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek.

        Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan "UCI World Gran Fondo Series" kapsamında 14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmada, 98 kilometre uzun, 66 kilometre kısa, 20 kilometre zamana karşı ve 66 kilometre paracycling parkurları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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