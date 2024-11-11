Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde Ali Güzel'e ait yiyecek içecek satılan büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- "Ekmek teknem kül oldu"

Kullanılamaz hale gelen iş yerini görünce üzüntü yaşayan Ali Güzel, gazetecilere, zararının büyük olduğunu söyledi.

Özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle iki gündür iş yerine gelemediğini ifade eden Güzel, "Yıllardır kullandığım ekmek teknem yandı, kül oldu. Buranın ilk esnafıyım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Elektrik kaynaklı mı yoksa kundaklama mı?" dedi.