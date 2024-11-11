AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin Çorumlu İş İnsanları Platformu'na konuk oldu
AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun toplantısına katıldı.
AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun toplantısına katıldı.
Platformdan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen aylık toplantıya konuk olan Çetin, Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri ve iş dünyasının gelişimi hakkında bilgi verdi.
İş insanlarının Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesine önemli destek sağladığını aktaran Çetin, platformun her zaman destekçisi olacağını kaydetti.
İl Başkanı Çetin, iş dünyasının güç birliğiyle daha güçlü bir Türkiye için katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.
Platform Başkanı Halil Güvenbaş ise platformun çalışmalarını anlattı.
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