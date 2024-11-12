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        Genetik eğilimli çocuklarda viral enfeksiyonlar diyabet riskini artırıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, çevresel faktörlerin, beslenme tarzı, D vitamini eksikliği ve geçirilen viral enfeksiyonların çocuklarda diyabete eğilimi artırdığını belirterek, tanısı konulmayan diyabetin hastada komaya kadar giden süreçle karşılaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:20
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        Genetik eğilimli çocuklarda viral enfeksiyonlar diyabet riskini artırıyor
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        AYŞE YILDIZ - Antalya İl Sağlık Müdürü Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, çevresel faktörlerin, beslenme tarzı, D vitamini eksikliği ve geçirilen viral enfeksiyonların çocuklarda diyabete eğilimi artırdığını belirterek, tanısı konulmayan diyabetin hastada komaya kadar giden süreçle karşılaştıklarını söyledi.

        Daha önce İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Özkan, AA muhabirine, diyabet konusunda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Kronik kan şekeri yüksekliğinde diyabetten söz ettiklerini anlatan Özkan, erişkinlerde tip 2, çocuklarda ise insüline bağımlı veya tip 1 diyabetin görüldüğünü ifade etti.

        Son yıllarda diyabetin çocuklarda görülme yaşının erkene doğru kaydığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

        "Bilimsel veriler de bunu destekliyor. Çocuklarda diyabetin görülme sıklığı 100 binde 10, binde 4 oranında olduğu bildiriliyor. Çocuklarda okula başlama döneminde, ergenlik döneminde diyabetin sık ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Benim hastalarımdan en erken 8 aylık bebeğe Tip 1 diyabet teşhisi koyduk. Özel durumlar dışında çocuk diyabetli doğmuyor ama diyabete yatkın doğuyor. Çevresel faktörler arasında beslenme tarzı, D vitamini eksikliği ve geçirilen viral enfeksiyonlar diyabete eğilimi artırıyor."

        Özkan, genetik eğilim, karşılaşılan beslenme ve çevresel faktörlerde organizmanın kendi dokusuna gösterdiği toleransı bir noktada kaybedip insülin salınımını bozduğunda kronik kan şekeri yüksekliğiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

        - "Diyabetin bulguları idrar yolu enfeksiyonuyla karıştırılabiliyor"

        Diyabetin birçok bulgusunun olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

        "Çok su içmek, sık idrara çıkmak, fazla yemek yemesine rağmen kilo kaybetmek, gece altına kaçırmayan çocuğun altını ıslatmaya başlaması diyabetin ilk bulgusu olabilir. Ailelerin ve hekimlerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Bu belirtiler yanlış teşhise de neden olabiliyor. Çok su içen ve idrara sık çıkan çocuk için idrar yolu enfeksiyonu düşünülebilir ve diyabet atlanabilir. Bu durumlarda kronik kan şekeri yüksekliği giderek artar. Hücreler kan şekerini enerji kaynağı olarak kullanamadığı için bu sefer ketonları yani yağları kullanmaya başlar. Sık nefes alıp vermeyle giden bir tabloyla karşı karşıya kalırız, eğer bu durumda da tanı konulmazsa komaya kadar giden süreçle karşı karşıya kalabiliriz."

        Özkan, basit şekerli yiyeceklerin obeziteye yol açtığını, bunun da çocuklarda Tip 2 diyabete neden olabileceğini aktardı.

        Diyabetli çocuk hangi koşulda hastaneye gelirse gelsin tüm tedavilerinin yapıldığına dikkati çeken Özkan, insülin, diyet ve aktivite tedavileriyle diyabetik çocuğu sağlığına kavuşturduklarını vurguladı.

        Çocukken diyabetik olan ancak tedavisini sağlayarak mürüvvetini gördükleri çok hastasının olduğunu ifade eden Özkan, diyabetten korunmada beslenme alışkanlığının rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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