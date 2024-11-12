Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphanenin önüne kurulan çadırda seyyar mutfak oluşturuldu.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çalışan ekipler, kazanlarla kaynatılan çorbayı öğrencilere ikram ediyor.

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi iş birliğinde yapılan ikram vize sınavları haftasında olan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.