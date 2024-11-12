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        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor

        Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:06
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        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
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        Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphanenin önüne kurulan çadırda seyyar mutfak oluşturuldu.

        Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çalışan ekipler, kazanlarla kaynatılan çorbayı öğrencilere ikram ediyor.

        Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi iş birliğinde yapılan ikram vize sınavları haftasında olan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gençlerin her daim yanında olduklarını bildirdi.

        Öğrencilere sınavlarında başarı dileyen Kocagöz, "Gençlerimizi, önemsiyor ve değer veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, emanet ettiği gençlerimize sahip çıkmaya, onların yaşamını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrenci lokantası, öğrenci konuk evi, gençlik yolu, internet paketi, sağlık taraması, çamaşır yıkama projelerimizle kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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