Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde ölü bulunan 3 İran uyruklu kardeşin cenazeleri teslim alınmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde ölü bulunan 3 İran uyruklu kardeşin cenazeleri teslim alınmadı.

        Valilik açıklamasına göre, Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katındaki dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatılmasının ardından odanın ortasındaki tepside yanan kömürden çıkan gazdan zehirlendikleri anlaşılan 3 kardeşin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Ölü bulunan kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazelerini almaya gelen olmadı.

        Anne ve babalarının hayatta olmadığı öğrenilen 3 kardeşin cenazelerinin teslimi için ablalarıyla irtibat kuruldu.

        Ablanın Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine aile dostu İranlı Emrullah Asari, "Ailesiyle görüştüm fakat bana gelemeyeceklerini söylediler. Kendileri gelmedikleri için ben de bu cenazeleri kabul edemem." dedi.

        Cenazelerin teslim alınmaması halinde yasal sürenin geçirilmesinin ardından, kardeşlerin yetkililerce Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerin eve girmesi üzerine 3 İran uyruklu kardeşin bir odada cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Yapılan incelemelerde ikametgahın kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Antalya'da bir kadının iş yerinden telefon çaldığı anlar güvenlik kamerasın...
        Antalya'da bir kadının iş yerinden telefon çaldığı anlar güvenlik kamerasın...
        Türkiye'ye en yoğun tarihi eser iadesi ABD'den yapılıyor
        Türkiye'ye en yoğun tarihi eser iadesi ABD'den yapılıyor
        Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" iç turizmi hareketlendirdi
        Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" iç turizmi hareketlendirdi
        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı
        Antalya'da lise mezunu seyyar 'güzellik uzmanı', VIP minibüsünde yakalandı
        45 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor; hayali sahile gitmek
        45 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor; hayali sahile gitmek