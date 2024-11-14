Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine 3 farklı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 38 senet, 9 sözleşme, 2 silah, 3 şarjör, 19 fişek, 1 ajanda ve 2 not kağıdına el konuldu.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.
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