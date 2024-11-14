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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra ile ilgili ihmal davası

        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan dönemin Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:09
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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra ile ilgili ihmal davası
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        Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan dönemin Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü beraat etti.

        Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık, dönemin Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M, Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ve Anne Derya Pınar ile taraf avukatları katıldı.

        Savunmasını yapan G.G.M, olayda ihmali ve suçu olmadığını belirterek beraatini istedi.

        Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Veteriner Hizmetleri Müdürünün beraatine hükmetti.

        - Mahra'nın anne ve babasından tepki

        Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ve Anne Derya Pınar, adliye çıkışında karara tepki gösterdi.

        Açıklama yapmak istemeyen ve üzgün oldukları görülen Pınar çifti, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti.

        Bu arada, aileye destek için ilçeye gelen bir grup da adliye önünde kararı bekledi.

        - Mahra, sahipsiz köpeklerden kaçarken ölmüştü

        Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük kız, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart 2022'de hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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