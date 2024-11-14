Serik'te makine dairesi inşaatına düşen köpek kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde yapımı devam eden havuzun makine dairesi inşaatına düşen köpeği, işçiler kurtardı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yapımı devam eden havuzun makine dairesi inşaatına düşen köpeği, işçiler kurtardı.
Belek Turizm Merkezinde villa inşaatında çalışan işçiler, köpek sesi duyunca yapımı devam eden makine dairesi kontrol etti.
Burada köpeğin mahsur kaldığını gören işçiler, merdiven yardımıyla inerek hayvanı kurtardı.
Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.