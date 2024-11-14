Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

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