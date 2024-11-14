Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında "5816 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklandı.
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