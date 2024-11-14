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        Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:21 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:25
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        Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
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        Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında "5816 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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