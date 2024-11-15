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        Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti sürüyor

        Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:17
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        Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti sürüyor
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        Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti çalışmaları devam ediyor.

        Kaş Belediyesinin, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

        Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda evde bakım hizmetinin yanı sıra, medikal ihtiyaç desteği de sağlanıyor.

        İlçede son 6 ayda 106 evde bakım hizmeti verildi. İhtiyaç sahiplerine 122 hasta yatağı, 65 akülü sandalye ve 88 yeni doğan paketi teslim edildi.

        Öte yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler evde temizlik hizmeti veriyor.

        Sağlık sorunları çeken yaşlıların, fiziksel güçsüzlük yaşayan veya engelli bireylerin talebi üzerine adrese giden bir ekip, mutfak, banyo, koltuk, cam gibi evin tüm temizliğini yapıyor.

        İhtiyaç sahipleri, destekleri dolayısıyla Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan’a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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