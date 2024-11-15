Kaş Belediyesinin evde bakım hizmeti sürüyor

İhtiyaç sahipleri, destekleri dolayısıyla Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan’a teşekkür etti.

Sağlık sorunları çeken yaşlıların, fiziksel güçsüzlük yaşayan veya engelli bireylerin talebi üzerine adrese giden bir ekip, mutfak, banyo, koltuk, cam gibi evin tüm temizliğini yapıyor.

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