Kepez'de bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çöplerden arındırılan evi, ilaçlama yaparak, dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, uyarılara rağmen evindeki ve bahçesindeki çöpleri toplanmayınca zabıta ve polis gözetiminde temizlik çalışması yaptı.

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