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        Kepez'de bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:59
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        Kepez'de bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıktı
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        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kütükçü Mahallesi, 2961 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinden kokular gelmesi nedeniyle durumu Kepez Belediyesine bildirdi.

        Belediye ekipleri, uyarılara rağmen evindeki ve bahçesindeki çöpleri toplanmayınca zabıta ve polis gözetiminde temizlik çalışması yaptı.

        Konuttan 3 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da çöplerden arındırılan evi, ilaçlama yaparak, dezenfekte etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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