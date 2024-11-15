Hakkarili engelli Umut'un deniz görme hayali Antalya'da gerçek oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Hakkari'de yaşayan ve tanı konulamayan genetik hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan 9 yaşındaki Umut Ali Baltuk'un deniz görme hayali, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Şemdinli ilçesinde Esma ve Ferhat Baltuk çiftinin üçüncü çocukları Umut Ali, tanı konulamayan genetik hastalığı nedeniyle bedensel engelli oldu.

Vücut dengesini sağlayamayan ve konuşmakta da güçlük çeken Umut Ali, sadece televizyondan gördüğü Antalya'yı ve denizi görmeyi hayal etmeye başladı. Baba Baltuk, oğlunun hayalini gerçekleştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının "Hayalim Gençlik Merkezi ile Hayat Buluyor" projesine başvurdu. Muratpaşa Gençlik Merkezi yetkilileri başvuru üzerine harekete geçerek minik Umut Ali'yi baba ve ablası Masal Baltuk'un refakatinde uçakla Antalya'ya getirdi. Antalya'da ilk defa denizi gören Umut Ali, büyük mutluluk yaşadı.

- Deniz kenarında uzun süre kumla oynadı Denize giren, uzun süre dalgalar ve kumla oynayan Umut Ali, tekne turu yaptı, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Baba Ferhat Baltuk, Umut Ali'nin 1 yaşına kadar herhangi bir sağlık problemi olmadığını söyledi. Oğlunun 1 yaşından sonra dengede duramadığını, oturamadığını fark ettiğini aktaran Baltuk, "Birçok hastane gezdik. Tetkiklerimiz yurt dışına gönderildi ama tanı konulamadı. Dünyada bizim gibi 4 ailede bu hastalığın göründüğünü söylediler. Oğlumun zihinsel bir sıkıntısı yok ama bedensel rahatsızlığı var. Yutkunmakta da sıkıntı yaşadığı için konuşmakta da zorlanıyor." diye konuştu.

Oğlunun Antalya'nın fotoğrafını görünce bile heyecanlandığını anlatan Baltuk, "Uçağa binmeyi, tekneye binmeyi, denizi görmeyi çok istiyordu. Hepsini yaptı. Deniz kenarında güle güle oynadı. İnanılmaz derecede mutlu oldu. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Muratpaşa Gençlik Merkezi ekip lideri Ahmet Selçuk Yılmaz da Umut Ali'nin hayalini öğrenir öğrenmez gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.