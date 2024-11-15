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        Manavgat Devlet Hastanesinde "siyah kod" tatbikatı yapıldı

        Manavgat Devlet Hastanesinde bomba tehdidi durumunda kullanılan "siyah kod" tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:32
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        Manavgat Devlet Hastanesinde "siyah kod" tatbikatı yapıldı
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        Manavgat Devlet Hastanesinde bomba tehdidi durumunda kullanılan "siyah kod" tatbikatı düzenlendi.

        Hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde tutulması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesinde, çalışanlar, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastane bahçesinde meydana gelen patlamada yaralananlara ilk müdahaleleri yapıldı.

        Güvenlik güçlerinin de patlamaya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından hastane tahliye edilerek, çıkarılanlar güvenli bölgeye alındı.

        Şüpheli görülen bir diğer paket de bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi, bomba arama köpekleriyle hastane arandı.

        Tatbikata ilişkin görüntüler, Manavgat Devlet Hastanesinin sosyal medya hesaplarından "Hastanemizde siyah kod (bomba tehdidi) tatbikatı gerçeğini aratmadı." notuyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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