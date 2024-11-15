Manavgat Devlet Hastanesinde "siyah kod" tatbikatı yapıldı

Şüpheli görülen bir diğer paket de bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi, bomba arama köpekleriyle hastane arandı.

Hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde tutulması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesinde, çalışanlar, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastane bahçesinde meydana gelen patlamada yaralananlara ilk müdahaleleri yapıldı.

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