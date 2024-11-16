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        Antalya'da bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı, kameraya yansıdı

        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmana girerek ayakkabı çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:47
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        Antalya'da bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı, kameraya yansıdı
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        Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmana girerek ayakkabı çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yeni Mahalle Serik Caddesi'ndeki apartman dairesinin önünden ayakkabı çalındı.

        Apartman sakinleri tarafından emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 2 kişinin önce üst kata çıkması, ardından aşağı daireye inen kişilerden birinin kapı önünde duran ayakkabılardan bir çiftini alıp kabanın içine saklaması ve şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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