Antalya'da bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı, kameraya yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 2 kişinin önce üst kata çıkması, ardından aşağı daireye inen kişilerden birinin kapı önünde duran ayakkabılardan bir çiftini alıp kabanın içine saklaması ve şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

Apartman sakinleri tarafından emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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