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        "Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri" ile "Davis Cup Junior Finalleri", Antalya'da sona erdi

        Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ile 2024 Davis Cup Junior Finalleri, ödül töreni ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:31
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        "Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri" ile "Davis Cup Junior Finalleri", Antalya'da sona erdi
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        Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ile 2024 Davis Cup Junior Finalleri, ödül töreni ile sona erdi.

        Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen organizasyona, 16 yaş kategorisinde 25 ülkeden 32 takım katıldı. Karşılaşmalar sonucunda iki organizasyonda da ABD takımı birinci olurken Romanya ikinciliği elde etti.

        Türkiye, kaptanlığını Merve Gültekinler Sadi'nin yaptığı Ada Kumru, Nehir Doğan ve Mira Karatoğma'dan oluşan kadrosuyla Billie Jean King Cup Junior Finalleri'ni 9. sırada tamamladı.

        Davis Cup Junior'da ise kaptanlığını Umut Gerçek Alptekin'in yaptığı Kaan Işık Koşaner, Aren Baybars ve Doruk Çalıkoğlu'ndan oluşan kadrosuyla mücadele eden Türk takımı, turnuvada 11. sırada yer aldı.

        Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        Ödül törenine katılan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvada geçmişte Nadal gibi çok sayıda şampiyonun mücadele ettiğini söyledi.

        Türkiye'de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Müderrisgil, "Türk tenisçilerin dünyadaki rakipleriyle oynayıp tecrübe kazanması açısından çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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