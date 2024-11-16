"Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri" ile "Davis Cup Junior Finalleri", Antalya'da sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ile 2024 Davis Cup Junior Finalleri, ödül töreni ile sona erdi.

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen organizasyona, 16 yaş kategorisinde 25 ülkeden 32 takım katıldı. Karşılaşmalar sonucunda iki organizasyonda da ABD takımı birinci olurken Romanya ikinciliği elde etti.

Türkiye, kaptanlığını Merve Gültekinler Sadi'nin yaptığı Ada Kumru, Nehir Doğan ve Mira Karatoğma'dan oluşan kadrosuyla Billie Jean King Cup Junior Finalleri'ni 9. sırada tamamladı. Davis Cup Junior'da ise kaptanlığını Umut Gerçek Alptekin'in yaptığı Kaan Işık Koşaner, Aren Baybars ve Doruk Çalıkoğlu'ndan oluşan kadrosuyla mücadele eden Türk takımı, turnuvada 11. sırada yer aldı.