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        Antalya'da hem kalp hem böbrek nakilli hasta yaşama sıkıca sarıldı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 24 yıl önce kalp, 8 yıl önce de böbrek nakli olan 67 yaşındaki Mustafa Atan, bu nakiller sayesinde aktif bir yaşam sürebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:37
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        Antalya'da hem kalp hem böbrek nakilli hasta yaşama sıkıca sarıldı
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da 24 yıl önce kalp, 8 yıl önce de böbrek nakli olan 67 yaşındaki Mustafa Atan, bu nakiller sayesinde aktif bir yaşam sürebiliyor.

        Atan, 1995'te geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, bir süre ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyen Atan, 7 kez kalp krizi geçirdi.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezine başvuran Atan, nakil listesine alındı. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan kalbi, dokuları uyumlu çıkınca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından nakledildi.

        Sağlığına kavuşan Atan, 2009'da enfeksiyona yakalanarak rahatsızlandı. Dört ay yoğun bakımda kalan Atan, bu süreçte hızla kilo verdi. Taburcu edildikten sonra kullandığı ağır ilaçlar ve beslenmesine dikkat etmemesi nedeniyle böbrek rahatsızlığı başlayan Atan, 7 yıl diyalize girdi.

        Dayısının oğlundan 2016'da böbrek nakledilen Atan'ın, bu süreçte iki oğlu üniversiteden mezun oldu. Oğullarını evlendiren Atan, bekledikleri ilk torunun sevinci yaşamaya başladı.

        Atan, AA muhabirine, nakil olmadan önce çok zorlu bir hayat yaşadığını, her kalp krizi geçirdiğinde hastaneye yetişmek için zamanla yarıştığını söyledi.

        Kalp krizinin belirtilerini iyice öğrendiğini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

        "7 kez kalp krizi geçirdim. Bu konuda profesyonel olmuştum, ya taksi tutuyor ya da ambulans çağırıyor hastaneye yetişmeyi başarıyordum. 2001'de kalp nakledildikten sonra rahata kavuştum. Yiyecek ve içeceklere çok dikkat etmeyince 2009'da hastalandım. Mikrop kapmışım. Hafıza kaybı yaşamışım, 4 ay yoğun bakımda kalmışım. İyileşip çıktım, sonra tekrar rahatsızlandım. 5 ay daha yoğun bakımda kalmışım, bu süreçte 108 kilodan 48 kiloya düştüm."

        Hem kalbinin hem böbreğinin emanet olduğunu dile getiren Atan, "Hayat bir şekilde devam ediyor. Beş, altı kat merdiven çıkarım, çok uzun yol yürürüm. İki oğlum var, biri bilgisayar mühendisi oldu, diğeri gümrük müdürlüğünde memur, ikisini de evlendirdim. Hiçbir zaman hasta gibi yaşamadım, hep aktif oldum. Nakiller sayesinde çocuklarımı büyüttüm, okuttum, evlendirerek mürüvvetlerini gördüm. Şubatta ilk torunum doğacak." diye konuştu.

        Atan, "Bence insanlar toprak olacak organlarını hayattayken bağışlasın, başka insanlar yaşasın. Ben bu nakiller sayesinde hayattayım." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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