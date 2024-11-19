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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı

        Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:12
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 172 kişi yakalandı
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        Antalya'da jandarma ekiplerince, 72 saatte gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 172 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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