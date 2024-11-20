62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin gelecek yılki düzenlenme tarihi 24 Ekim-2 Kasım olarak belirlendi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü sinema etkinliğinin 61'inci yıl programının hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başlandı.

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