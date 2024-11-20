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        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:50
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        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı
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        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü sinema etkinliğinin 61'inci yıl programının hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başlandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin gelecek yılki düzenlenme tarihi 24 Ekim-2 Kasım olarak belirlendi.

        Seyircilerin bir hafta boyunca beyaz perdenin büyüsüne eşlik edeceği organizasyonda, sinemaseverler hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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