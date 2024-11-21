Engelli kadının deniz kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü

Antalya'da 11 yıldır yatağa bağımlı yaşam süren 45 yaşındaki Feride Mehmetoğlu'nun sahil kenarında oturma hayali Antalya Gençlik Merkezince gerçekleştirildi.

Safiye (61) ile Hacı Rahim Mehmetoğlu (67) çiftinin beş çocuklarından Feride Mehmetoğlu'nun sol tarafı 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu felç kaldı.

Yaklaşık 11 yıl önce tamamen yatağa mahkum hale gelen Feride Mehmetoğlu, kendisini ziyaret eden Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert'e deniz kenarında oturmayı hayal ettiğini söyledi.

Mert'in irtibata geçtiği Antalya Gençlik Merkezi ekipleri, Mehmetoğlu'nu engelliler için hazırlanan bir ambulans ile sahile getirdi.

Tekerlekli sandalye ile deniz kenarına kadar gelen Mehmetoğlu, büyük mutluluk yaşadı.

Feride Mehmetoğlu, denizi gördüğü ve dalganın sesini duyduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Uzun süredir bugünün hayalini kurduğunu söyleyen Mehmetoğlu, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.