Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda ATSO İnovasyon Ödülleri sahiplerine verildi

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tarım İnovasyon Ödülleri, sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda ATSO İnovasyon Ödülleri sahiplerine verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tarım İnovasyon Ödülleri, sahiplerini buldu.

        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla organize edilen fuar, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Fuar kapsamında ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma ve geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri için tören düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Growtech Tarım Fuarı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli fuarlardan biri haline geldiğini söyledi.

        Antalya'nın turizmle anıldığını, dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 kentten biri olduğunu aktaran Şahin, kentin tarım açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

        Türkiye genelinde üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün Antalya'da yetiştirildiğinin altını çizen Şahin, "Bazı ürünlerin üretiminin yüzde 30-40'lık bölümünü sadece Antalya sağlar. Bunu yaparken de yüksek verimlilikle yapar, dünyaya örnek olacak inovatif tekniklerle gerçekleştirir." dedi.

        Growtech Fuarı'nın da önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Şahin, örtü altı tarım uygulamalarında yerli ve yabancı çok sayıda firmanın fuar sayesinde bir araya geldiğini kaydetti. Fuara katılanların sadece iş bağlantısı yapmadığını, tarımın nasıl yapıldığını yerinde incelediğini dile getiren Şahin, "Antalya verimli topraklara sahip ama toprağı artırma şansımız yok. Yerli firmalar, tekniklerini yurt dışında da sergilemeli." ifadesini kullandı.

        ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın da tarım ve tarım teknolojilerinde iş insanlarının ve girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Pakalın, Antalya'nın da bu üretimde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından "Sera ve Teknolojileri", "Sulama ve Teknolojileri", "Tohum, Fide", "Bitki Besleme", "Bitki Koruma", "Akıllı Tarım Teknolojileri", "Kamu Özel Ödülü" kategorilerinde birinci olan firmalara ödülleri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Alanya'da otomobiliyle geri manevra yaparken eşine çarpıp ölümüne neden ola...
        Alanya'da otomobiliyle geri manevra yaparken eşine çarpıp ölümüne neden ola...
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanık hakim karşısı...
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanık hakim karşısı...
        Öldürülen köpeğin bir yavrusu daha sağ bulundu
        Öldürülen köpeğin bir yavrusu daha sağ bulundu
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda gazeteciler tarımı konuştu
        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda gazeteciler tarımı konuştu
        Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı
        Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı