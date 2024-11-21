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        Alanya'da otomobiliyle geri manevra yaparken eşine çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada eşine çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:29
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        Alanya'da otomobiliyle geri manevra yaparken eşine çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada eşine çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücü Kerim Kocaman (54) jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kocaman, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisindeki ikametinin önünden dün sokağa çıkmak için 07 HAD 01 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Kerim Kocaman, eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarpmıştı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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