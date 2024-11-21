Alanya'da otomobiliyle geri manevra yaparken eşine çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada eşine çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL