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        Antalya'da heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı eve çarptı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:23
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        Antalya'da heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı eve çarptı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kaya parçası, 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

        Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kayan kaya parçası, tepenin yanındaki 2 katlı bir evin kapısına çarptı.

        Hasar oluşan evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Ev sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca yağışın etkili olduğunu söyledi.

        Gece bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.

        Eşi Burcu Kuşçu da kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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