Antalya DOB, "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aşk, kıskançlık ve intikamın etkileyici hikayesi "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Tek perdelik eser, Sicilya'nın bir köyünde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımı anlatıyor.

Antalya DOB Orkestrası'nı İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yönettiği eserde başkemancılığı Fahrettin Arda üstlendi. Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Bader Çakar tarafından hazırlandı.