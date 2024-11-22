Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamu kurumundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu hırsızlığı R.T.M'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

        Zanlının saklandığı evdeki aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan, 49 suç kaydı bulunan zanlının 57 yıl 288 ay 382 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (4...
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (4...
        GÜNCELLEME 2- Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME 2- Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        Antalya'da bıçaklanan kişi öldü
        Antalya'da bıçaklanan kişi öldü
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (3...
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (3...
        GÜNCELLEME - Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        Antalya'da kahve festivali düzenlendi
        Antalya'da kahve festivali düzenlendi