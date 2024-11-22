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        Antalya'da 18 yıl önce kaybolan kişinin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

        Antalya'da 18 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Ayhan Ağgedik'in ölümüne ilişkin tutuklanan 4 kişi hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:23
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        Antalya'da 18 yıl önce kaybolan kişinin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı
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        Antalya'da 18 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Ayhan Ağgedik'in ölümüne ilişkin tutuklanan 4 kişi hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Manavgat ilçesinde 2006 yılında Ayhan Ağgedik'in kaybolmasına ilişkin geçen yıl Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbar üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri yeniden araştırma başlattı.

        Polis ekipleri, 2006 yılından bu yana bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen cesetlerle ilgili inceleme yaptı.

        İnceleme sonucu 2013 yılında ilçede denize 50 metre uzaklıktaki kumluk arazide gömülü halde bulunan cesetle Ağgedik'in oğlunun DNA örnekleri eşleşti.

        Cesedin Ağgedik'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, maktulün öldürülmesi olayına Abdurrahman A, Bilal O, Mustafa A, İbrahim K. ve Yılmaz A'nın karıştığını belirledi.

        Şüpheli Abdurrahman A'nın bir yıl önce hayatını kaybettiğini tespit eden polis ekipleri Bilal O, Mustafa A, İbrahim K. ve Yılmaz A'yı gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

        Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede, Ağgedik'in, eşi Aynur A'dan ayrılmak istemesi üzerine kayınpederi Abdurrahman A. ve kayınbiraderi Yılmaz A'nın bu durumu namus meselesi görüp onu öldürtmeye karar verdikleri belirtildi.

        Abdurrahman A'nın iletişime geçtiği sanık Mustafa A'nın Manavgat'a geldiği ve sanık Bilal O'ya Ağgedik'i öldürtmesi için 40 bin lira karşılığında anlaştığı kaydedilen iddianamede, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        İddianame Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek 4 sanık hakkında dava açıldı.

        - "Maktulün nereye gömüldüğü hakkında bir bilgi elde edemedik"

        Avukat Ayşe Paytar, kayıp olayına ilişkin gerçeğin yıllar sonra ortaya çıktığını söyledi.

        Bir yandan hukuk mücadelesi verirken bir yandan da Ağgedik'in cenazesinin nereye gömüldüğünü belirlemek için çaba gösterdiklerini anlatan Paytar, "2013 yılında bulunan cenazeye ait kemikler Manavgat Belediyesi ekiplerine teslim edilmiş. Evrakta teslim edildiği var ama kemiklerin nereye gömüldüğü bulunamadı. Belediyeye defalarca yazdık ama her seferinde olumsuz dönüş aldık. İlçedeki mezarlıkları da inceledik ama maktulün nereye gömüldüğü hakkında bir bilgi elde edemedik." diye konuştu.

        Maktulun oğlu Faruk Ağgedik de babasının öldürüldüğü olaya karışanların en kısa sürede hak ettikleri cezayı almalarını beklediklerini kaydetti.

        Ağgedik, ilçedeki bütün mezarları dolaştıklarını ancak 2013 yılında bulunan babalarına ait cenazenin nereye gömüldüğüne dair bilgiye ulaşamadıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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