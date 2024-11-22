"Sular Bulanmadan" belgeseli Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşacak
Tuluhan Tekelioğlu'nun su krizine dikkat çeken son belgeseli "Sular Bulanmadan", Antalya'da ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Tuluhan Tekelioğlu'nun su krizine dikkat çeken son belgeseli "Sular Bulanmadan", Antalya'da ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su seferberliğine çağrıda bulunan belgeselin çekimleri Söke Ovası, Aydın, Manisa, Demirci, Konya Karapınar'da gerçekleştirildi.
Çiftçilerin gözünden su kıtlığının anlatıldığı belgeselde, üreticiyi destekleyen tarım ve su politikalarının gerekliliğine dair vurgular yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekelioğlu, belgeselde suyun yüzde 75 oranla en çok kullanıldığı tarım sektörünün incelendiğini belirtti.
Beklediklerinden çok daha büyük oranda bir su kriziyle karşılaştıklarını, üreticilerin kuraklık ve iklim krizi etkileriyle boğuşmakta olduklarını kaydeden Tekelioğlu, tüketicinin ise durumun ciddiyetini musluklarından su gelmediğinde anlayacağını vurguladı.
Belgesel gösterimi, 7 Aralık saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.