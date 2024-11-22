"Sular Bulanmadan" belgeseli Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşacak

Tuluhan Tekelioğlu'nun su krizine dikkat çeken son belgeseli "Sular Bulanmadan", Antalya'da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su seferberliğine çağrıda bulunan belgeselin çekimleri Söke Ovası, Aydın, Manisa, Demirci, Konya Karapınar'da gerçekleştirildi.

Çiftçilerin gözünden su kıtlığının anlatıldığı belgeselde, üreticiyi destekleyen tarım ve su politikalarının gerekliliğine dair vurgular yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekelioğlu, belgeselde suyun yüzde 75 oranla en çok kullanıldığı tarım sektörünün incelendiğini belirtti.

Beklediklerinden çok daha büyük oranda bir su kriziyle karşılaştıklarını, üreticilerin kuraklık ve iklim krizi etkileriyle boğuşmakta olduklarını kaydeden Tekelioğlu, tüketicinin ise durumun ciddiyetini musluklarından su gelmediğinde anlayacağını vurguladı.