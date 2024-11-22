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        Antalya'da camiye bıçakla giren şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde camiye bıçakla girerek panik oluşturan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:12 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:12
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        Antalya'da camiye bıçakla giren şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde camiye bıçakla girerek panik oluşturan zanlı tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki camiye elindeki bıçakla giren Y.G, bir süre sonra kaçmaya başladı.

        Y.G. polis ekiplerince yakalandı.

        Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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