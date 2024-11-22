Antalya'da camiye bıçakla giren şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde camiye bıçakla girerek panik oluşturan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde camiye bıçakla girerek panik oluşturan zanlı tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki camiye elindeki bıçakla giren Y.G, bir süre sonra kaçmaya başladı.
Y.G. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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