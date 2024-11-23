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        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:46
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        Kaş'ta kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Çağlar C'nin (35) kullandığı 07 BVV 091 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer kara yolu Yeşilköy ile Kalkan Mahallesi arasında yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hanife C. (34) ve 2 yaşındaki Elif Asya C. yaralandı.

        Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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