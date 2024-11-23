Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş gıda satan zincir market şubesi mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi 3 günlüğüne mühürlendi.

Alanya Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, bir zincir market şubesinde denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosu gibi ürünler bulunduğu belirlendi.