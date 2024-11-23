GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi

Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.