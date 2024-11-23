Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, törende yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Prof. Dr. Naci Görür de bugün en anlamlı ödülü aldığını söyledi.

Kendisine böyle bir ödül verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Görür, "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bize gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağımıza inanıyorum, bu benim hayatımın en önemli felsefesi olmuştur." diye konuştu.