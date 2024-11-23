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        Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:31
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        Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" verildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, törende yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

        Eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan isimlere 16 yıldır "Başöğretmen Ödülü" verdiklerini anlatan Acar, "Başöğretmen unvanının verilişinin 96. senesinde bu yıl bu ödülü cumhuriyet değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla halkımıza güven veren akademisyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e vermekten onur duyuyoruz." dedi.

        Prof. Dr. Naci Görür de bugün en anlamlı ödülü aldığını söyledi.

        Kendisine böyle bir ödül verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Görür, "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bize gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacağımıza inanıyorum, bu benim hayatımın en önemli felsefesi olmuştur." diye konuştu.

        Antalya'da olabilecek depremlere karşı da uyarıda bulunan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı." ifadesini kullandı.

        Programa emekli öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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