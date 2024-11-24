Antalya'da mantar toplarken kaybolan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan ve bir gün sonra evinden 4 kilometre uzakta bitkin halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınkaya Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evden ayrılan 76 yaşındaki Fikri Öz'ün eve dönmemesi üzerine yakınları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeklerinin de eşlik ettiği arama çalışmalarında Öz, bir gün sonra evinden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.