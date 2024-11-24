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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:23
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Fazlıoğlu

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Yusuf Bakır)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

        Setler: 25-13, 25-21, 25-22

        Süre: 90 dakika (26, 33, 31 )

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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