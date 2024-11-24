Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

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