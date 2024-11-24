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        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:07
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        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Ligde 13. haftayı bay geçen kırmızı-beyazlılar, Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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