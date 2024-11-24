Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa'da futbol turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen veteranlar futbol turnuvasında Kendirlispor takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa'da futbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen veteranlar futbol turnuvasında Kendirlispor takımı şampiyon oldu.

        İlçede düzenlenen 30 yaş üstü veteranlar futbol turnuvasına 14 takım katıldı. Takımlar üç grupta mücadele etti.

        Turnuvada, birinci olan Kendirlispor 30 bin lira, ikinci olan Kalburoğulları 15 bin lira ödül kazandı. Goruspor ile Göçükspor takımları ise anlaşarak üçüncü oldu.

        Takımlar gelirini, tedavi gören 2 yaşındaki Arya Öztürk'e bağışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Babasının öldüğü kavşakta, otomobilin bisikletine çarptığı kazada ağır yara...
        Babasının öldüğü kavşakta, otomobilin bisikletine çarptığı kazada ağır yara...
        Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi
        Alanya'da fırtına ev ve seralara zarar verdi
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (3)
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (3)
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (2)
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (2)
        Bisikletli belediye başkan adayı trafik kazasında ağır yaralandı
        Bisikletli belediye başkan adayı trafik kazasında ağır yaralandı