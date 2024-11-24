Gazipaşa'da futbol turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen veteranlar futbol turnuvasında Kendirlispor takımı şampiyon oldu.

İlçede düzenlenen 30 yaş üstü veteranlar futbol turnuvasına 14 takım katıldı. Takımlar üç grupta mücadele etti.

Turnuvada, birinci olan Kendirlispor 30 bin lira, ikinci olan Kalburoğulları 15 bin lira ödül kazandı. Goruspor ile Göçükspor takımları ise anlaşarak üçüncü oldu.