Kaş'taki İslamlar Mahallesi'nin su sorunu çözülecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nin içme suyu sorununu yeni kaynaklarla çözmek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşanan İslamlar Mahallesi'nin Bodamya mevkisinde verimli kullanılamayan su kaynağında ıslah çalışması yaptı.