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        Antalya-Konya kara yolu tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:03
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        Antalya-Konya kara yolu tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı
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        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

        Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışma ve denetimleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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