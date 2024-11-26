Antalya-Konya kara yolu tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.