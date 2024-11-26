Alanya'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Yangında 6 oda ve en üst kat koridorunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde yangın nedeniyle hasar oluştu, dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.