Akdeniz Üniversitesi'nde "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi işbirliğiyle "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" adlı panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetin medyadaki temsillerin etkileri üzerinde değerlendirilmelerde bulunuldu.

Türkiye'de 4 kadından üçünün hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını belirten Kutlar, şunları söyledi:

"Şiddet dediğimiz zaman illaki akıllara fiziksel şiddet gelmesin. Görünür olduğu için fiziksel şiddet konuşuyoruz ama kadınlar sadece fiziksel şiddete değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete de maruz kalıyor. Şiddeti önlemek için toplumun en temel yapı taşı ailede anne ve baba, çocuklar aile içinde sevgi ve saygıyı, eşitliği, adaleti, vicdan ve hoşgörüyü görmeli ve öğrenmeli, çocuklarına çok iyi rol model olmalı, okulda da bu bilgiler değerler eğitimi ile pekiştirilmelidir."