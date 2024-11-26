Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi'nde "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" paneli düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi işbirliğiyle "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" adlı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi'nde "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi işbirliğiyle "Diziler Şiddeti Körüklüyor mu?" adlı panel düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetin medyadaki temsillerin etkileri üzerinde değerlendirilmelerde bulunuldu.

        Türkiye'de 4 kadından üçünün hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını belirten Kutlar, şunları söyledi:

        "Şiddet dediğimiz zaman illaki akıllara fiziksel şiddet gelmesin. Görünür olduğu için fiziksel şiddet konuşuyoruz ama kadınlar sadece fiziksel şiddete değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete de maruz kalıyor. Şiddeti önlemek için toplumun en temel yapı taşı ailede anne ve baba, çocuklar aile içinde sevgi ve saygıyı, eşitliği, adaleti, vicdan ve hoşgörüyü görmeli ve öğrenmeli, çocuklarına çok iyi rol model olmalı, okulda da bu bilgiler değerler eğitimi ile pekiştirilmelidir."

        İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Karaduman da televizyon dizilerindeki toplumsal cinsiyet temsillerini ele aldı.

        TÜKD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, yerli dizilerin toplumsal cinsiyet ve şiddet karnesini değerlendirdi.

        Oyuncu ve yönetmen Mehmet Çirik ise sanatın şiddetle mücadeledeki rolünü, psikolog Ezgi Özer de şiddetin toplum ve öğrenme süreçlerine etkisini anlattı.

        Etkinlik kapsamında, Muratpaşa BİLSEM öğrencilerinin kadına şiddet konulu afiş çalışmaları sergilendi. "Kızınızın mesleği dayak yiyici olmasın dikkat!" sloganını içeren afiş çalışması, katılımcıların ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bul...
        Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bul...
        Irak'taki genel nüfus sayımına Antalya'dan tepki
        Irak'taki genel nüfus sayımına Antalya'dan tepki
        Antalya, Avrupa'nın havacılık okulları ile kurum temsilcilerini ağırlayacak
        Antalya, Avrupa'nın havacılık okulları ile kurum temsilcilerini ağırlayacak
        Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bul...
        Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla gece karda donmak üzereyken bul...
        Antalya'da yayladan dönerken mahsur kalan çift, yaşadıklarını anlattı:
        Antalya'da yayladan dönerken mahsur kalan çift, yaşadıklarını anlattı:
        'Yastık altında altını olanı 'altın konut' projesine inandırmalı'
        'Yastık altında altını olanı 'altın konut' projesine inandırmalı'