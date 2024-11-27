Alanya'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen 20 aç teslim edildi

Ürkmezer, Alanya'nın turizm hareketliliğine rağmen en güvenli kentlerden olduğunu vurguladı.

Araçların asayiş ve trafik devriyelerinde kullanılacağını anlatan Ürkmezer, ilçenin güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahsis edilen araçların arasında yerli üretim TOGG'un da olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 20 aracın teslim töreni düzenlendi.

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