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        Antalya'da Kumköy sahilindeki tatilcilerin çardakları ekiplerce yıkıldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatilcilerin konaklamak amacıyla kurduğu çardakların yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:42
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        Antalya'da Kumköy sahilindeki tatilcilerin çardakları ekiplerce yıkıldı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatilcilerin konaklamak amacıyla kurduğu çardakların yıkımı gerçekleştirildi.

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan 700'e yakın çardağın, bölgenin birinci derece doğal sit alanı içinde yer alması ve deniz kaplumbağalarının üreme alanında olması nedeniyle yıkımına karar verildi.

        Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5 çardağın yıkımının ardından Aksu Belediyesince çardakları bulunan vatandaşlara değerli eşyasını almaları için süre verilerek yıkım ertelendi.

        Yedi gün sonra yıkım için tekrar alana gelen belediye ekipleri, sabaha karşı sahilin giriş ve çıkışlarını kamyonla kapattıktan sonra iş makineleriyle yıkıma başladı.

        Yaz aylarında tatilcilerin konaklamak amacıyla kurduğu ve 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda yer alan söz konusu çardaklarda yaşayan bazı vatandaşlar yıkımına direndi. Polis ekiplerinin müdahale edeceğini gören bazı çardak sahipleri ise çardaklarını ateşe verdi.

        İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesine de müsaade etmeyen çardak sahipleri daha sonra çardaklarının yanından ayrıldı.

        Ardından alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürüp çardakları yıktı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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