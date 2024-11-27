Antalya Büyükşehir Belediyesinin Serik içme suyu projesi sürüyor

Projeye toplamda 1 milyar 561 milyon lira bütçe ayrıldığı bilgisi verilen açıklamada, çalışmaların bitmesiyle bölgedeki 50 yıllık içme suyu probleminin sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada su kaynaklarını verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir içme suyu alt yapısı oluşturmak amacıyla 40 kilometre uzunluğunda planlanan boru hattını 10 kilometrelik ilk etabı tamamlandığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce Belek ve Kadriye Mahallelerindeki oteller bölgesinin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için proje hazırlandığı belirtildi.

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