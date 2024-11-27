Antalya Büyükşehir Belediyesinin Serik içme suyu projesi sürüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesi içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma yapılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesi içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce Belek ve Kadriye Mahallelerindeki oteller bölgesinin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için proje hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada su kaynaklarını verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir içme suyu alt yapısı oluşturmak amacıyla 40 kilometre uzunluğunda planlanan boru hattını 10 kilometrelik ilk etabı tamamlandığı vurgulandı.
Projeye toplamda 1 milyar 561 milyon lira bütçe ayrıldığı bilgisi verilen açıklamada, çalışmaların bitmesiyle bölgedeki 50 yıllık içme suyu probleminin sona ereceği kaydedildi.
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