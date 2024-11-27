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        Antalya Diş Hekimleri Odasında başkanlığa Gökhan Yıldırım seçildi

        Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 20. dönem başkanlığına Dr. Gökhan Yıldırım getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:43
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        Antalya Diş Hekimleri Odasında başkanlığa Gökhan Yıldırım seçildi
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        Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 20. dönem başkanlığına Dr. Gökhan Yıldırım getirildi.

        Antalya Diş Hekimleri Odasından yapılan açıklamaya göre, Türk Dişhekimleri Birliğinin (TDB) 20. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonucu Dr. Gassan Yücel’in TDB Genel Sekreteri olması ve Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması sonrası, Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 20. dönem başkanlığına Dr. Gökhan Yıldırım gizli oy ve açık tasnif esasına göre oy birliğiyle seçildi.

        Seçimin ardından yönetim kurulunun yeni görev dağılımı da gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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