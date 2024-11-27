Antalya Diş Hekimleri Odasında başkanlığa Gökhan Yıldırım seçildi

Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 20. dönem başkanlığına Dr. Gökhan Yıldırım getirildi.

Antalya Diş Hekimleri Odasından yapılan açıklamaya göre, Türk Dişhekimleri Birliğinin (TDB) 20. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri sonucu Dr. Gassan Yücel’in TDB Genel Sekreteri olması ve Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması sonrası, Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 20. dönem başkanlığına Dr. Gökhan Yıldırım gizli oy ve açık tasnif esasına göre oy birliğiyle seçildi.