Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Phaselis Antik Kenti'ndeki kazılarda kutsal alan ve adak heykeller bulundu

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Apollon'a adandığı düşünülen altar yapısı (sunak) ve içerisinde aralarında insan ve aslan bulunan küçük adak heykeller bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Phaselis Antik Kenti'ndeki kazılarda kutsal alan ve adak heykeller bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Apollon'a adandığı düşünülen altar yapısı (sunak) ve içerisinde aralarında insan ve aslan bulunan küçük adak heykeller bulundu.

        Tarihi milattan önce 690'lara dayanan ve Pamfilya sınırındaki Likya'nın son kenti olan Phaselis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" ile 12 aya yayılarak son 2 yılda ivme kazandı.

        Pers, İskender ve Roma dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu 3 limanlı ender kentlerden bir tanesi olarak nitelendirilen antik kentte, Prof. Dr. Erdoğan Aslan'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında yeni keşifler ortaya çıktı.

        Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, bölgede 1980'li yıllarda başlayan kazıların özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu alana verdiği desteklerle son 2 yılda muazzam şekilde ilerlediğini söyledi.

        Kısa sürede daha fazla verilere ulaşılmaya başlandığını ifade eden Aslan, "Phaselis Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda Arkaik döneme tarihlediğimiz bir altar yapısı yani bir kutsal alan ve bunun içerisinde küçük adak heykelcikleri bulundu. Bunlar milattan önce 620'lere denk gelen bir tarihi yansıtıyor. Çok çok önemli bir bulgu ve buluntu grubu. Bulduğumuz buluntular 100 yılda, 200 yılda bir denk gelebilecek nitelikte bir buluntu grubu. Kentin erken dönem tarihini aydınlatması açısından da muazzam değerli." dedi.

        - Adak edilmiş heykeller ortaya çıkarıldı

        Aslan, heykellerin kırılmış şekilde bulunduğunu ve bundan da tanrılara adamak amacıyla kırılıp atıldığını anladıklarını kaydetti. Bir çeşit kurban etme görevi icra edildiğini ifade eden Aslan, "Çukurda bulduğumuz heykellerin tamamı kırık durumda ele geçti, nedeni de o dönemde adak olarak kırılıp, konulmuş. Yapının hemen antik limanın yanı başında olması da ayrı bir önem taşıyor. Burada olasılıkla ilk kent kurulduğunda bu liman kullanılıyor ve limana gelen giden gemilerin yolcuları, sahipleri muhtemelen burada adak adayıp, öyle çıkıyorlardı denize, kendi ülkelerine sağ salim kavuşmak adına." diye konuştu.

        Yapı içindeki küçük adak heykellerin taştan yontulmuş ya da seramikten yapılmış iki gruptan oluştuğunu dile getiren Aslan, şunları söyledi:

        "Buluntu grubunda insan, aslan, at, binicili süvari, savaşçı figürleri gibi buluntular var. Gerek antik kent, gerek tüm kıyı hattımız, gerekse Doğu Akdeniz'deki antik dönemlere göre sansasyonel buluntular. Arkeologlar için ise çok heyecan verici bir buluntu. Hem dönemi hem ender bulunuşu hem de ait olduğu yapıyla bir kompleks olarak adandığı yerle birlikte bulmamız heyecanlandıran bir veri gurubu."

        Aslan, buluntuların Kıbrıs ve Mısır kökenli olduğunun anlaşıldığını belirtti. Bunun da kentin erken döneminde Kıbrıs ve Mısır ile olan ilişkileri ortaya koyduğunu aktaran Aslan, "Herodot, milattan önce 650'li yıllarda Phaselis'in de içinde olduğu birkaç kentten Mısır'ın Naukratis kentinde Hellenion'un kurulduğunu anlatır, dolayısıyla biz de Naukratis ve Kıbrıs bağlantısını buluyoruz. Belli ki onlar da buradaki kutsal alanı ziyaret ediyorlardı, hediyelerini, sunaklarını yapıyorlardı ki biz buradaki yazıtlardan, arkeolojik buluntulardan Apollan'a adandığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan Aslan, yeni buluntulara ulaşmak için kazı çalışmaların kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Teğmenlerle ilgili açıklama: YDK süreci başladı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Anadolu parsının DNA'sı için yeni proje
        Anadolu parsının DNA'sı için yeni proje
        Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu
        Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Antalya'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Antalya'da konuştu:
        Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı parktaki silahlı kavgaya 2 tutu...
        Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı parktaki silahlı kavgaya 2 tutu...
        Antalya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında kazazede...
        1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası davasında kazazede...