Antalya'da şasi numaralarının değiştirildiği tespit edilen 9 araca el konuldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalıntı ve gümrük kaçağı araçların parçalanarak yedek parça olarak kullanılmasının önlemesi amacıyla çalışma yapıldı.

Antalya'da çalıntı ve gümrük kaçağı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 9 araca el konuldu.

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