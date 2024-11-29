Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.
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