Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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