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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:57
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 tabanca fişeği, 60 av tüfeği fişeği, 335 havalı tüfek saçması ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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