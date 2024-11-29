SANKO Holding Başkanı Konukoğlu'ndan iş dünyasına "değişim" çağrısı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, iş dünyasında başarının temel unsurlarının dürüstlük, çalışkanlık ve insana yatırım olduğunu söyledi.

Konukoğılu, Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD), kasım ayı olağan genişletilmiş üye toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda tecrübe paylaşımında bulunan Konukoğlu, SANKO Holding’in 120 yıllık tarihini ve Türkiye’nin sanayileşme sürecini anlattı.

Türkiye’nin ekonomik yapısı ve dünya ekonomisindeki değişimler hakkında da bilgiler veren Konukoğlu, Türkiye'nin, genç nüfusu ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel bir güç haline gelme fırsatına sahip olduğunu kaydetti.

Konukoğlu, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının iş dünyasının geleceğinde kritik bir yere sahip olacağını vurgulayarak, “Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdi. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik, sadece büyük şirketler için değil, her ölçekteki işletme için hayati önemde. Herkes kendi sektöründe değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak hem çalışanlarını hem de işletmelerini geleceğe hazırlamalı. Genç girişimcilerimizin bu süreçleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletmeleri gerekiyor." diye konuştu.