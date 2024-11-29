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        AKBÖHÖNDER üyeleri, organ bağışına farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyor

        Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHÖNDER) üyeleri, organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:35
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        AKBÖHÖNDER üyeleri, organ bağışına farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyor
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        Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHÖNDER) üyeleri, organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Dernek başkanı Hasan Kayhan, AA muhabirine, organ bağışının önemini insanlara duyurmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Dernek olarak organ bağışına farkındalık oluşturmak için sosyal etkinlikler ve geziler düzenlediklerini söyleyen Kayhan, "Organ naklinin önemini insanlara anlatmak gerekiyor. Dernek üyelerinin çoğu organ nakilli. Ben de organ nakilliyim. Organ beklemenin, diyaliz sürecinin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Tek amacımız kadavradan organ bağışını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak." dedi.

        Kayhan, yardıma ihtiyacı olan dernek üyelerine de giyecek ve gıda desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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