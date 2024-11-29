Antalya Valiliğinden Gazipaşa açıklarındaki depreme ilişkin açıklama:
Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
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